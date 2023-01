Matrimonio omosessuale | la Chiesa d’Inghilterra apre a metà | unioni benedette ma non celebrate

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) I matrimoni fra persone dello stesso sesso possono essere benedetti, non celebrati come un sacramento. La– confessione di riferimento nella storia del Regno Unito, guidata nominalmente dal re o dalla regina in carica – s’avvia a confermarlo, a costo di alimentare la polemica in un Paese sempre più secolare (e meno cristiano): collocandosi astrada fra la posizione più rigorosa dellacattolica sulla materia e quella liberal a briglia sciolta di altre Chiese riformate. La decisione dovrà essere certificata da un sinodo generale convocato per il mese prossimo. Ma l’indicazione è ormai chiara, suggellata dalla maggioranza dell’assemblea dei vescovi in un’ultima riunione dopo un approfondimento teologico e pastorale durato 5 anni: frutto di “consultazioni a largo raggio” condotte ...

