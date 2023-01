Matrimoni omosessuali | la Chiesa d’Inghilterra apre a metà | unioni benedette ma non celebrate

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Ifra persone dello stesso sesso possono essere benedetti, non celebrati come un sacramento. La– confessione di riferimento nella storia del Regno Unito, guidata nominalmente dal re o dalla regina in carica – s’avvia a confermarlo, a costo di alimentare la polemica in un Paese sempre più secolare (e meno cristiano): collocandosi astrada fra la posizione più rigorosa dellacattolica sulla materia e quella liberal a briglia sciolta di altre Chiese riformate. La decisione dovrà essere certificata da un sinodo generale convocato per il mese prossimo. Ma l’indicazione è ormai chiara, suggellata dalla maggioranza dell’assemblea dei vescovi in un’ultima riunione dopo un approfondimento teologico e pastorale durato 5 anni: frutto di “consultazioni a largo raggio” ...

