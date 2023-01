MasterChef Italia 12 | anticipazioni | nuovi ospiti nella puntata sul “supplì al telefono”

(Di mercoledì 18 gennaio 2023)cucina di12 arriva un momento di “relax” nell’appuntamento di giovedì 19 gennaio su Sky e in streaming su NOW. Il tema sarà il comfort food, i cibi preferiti per trovare conforto, in cui i cuochi amatoriali cercano quiete dopo una prima fase di gara condita da mille colpi di scena. Nonostante il tema della prossimadi12 sia il comfort food, la gara è gara. I giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli sapranno nascondere anche all’interno del comfort food delle insidie, dando agli aspiranti chef l’obiettivo di creare piatti gourmet a partire da quelli che sono ingredienti e ricette solo in apparenza comuni e “tranquillizzanti”. Insomma, scopriamo cosa accadrà nel nuovo appuntamento del cooking show, in onda ...

Giovedì 19 gennaio andrà in onda la prova in esterna dialla Cascata delle Marmore: "Una grandissima emozione". Giovedì 19 gennaio andrà in onda la prova in esterna dialla Cascata delle Marmore. Sarà visibile, a partire ...In quel periodo Skyha lanciato nuovi programmi di successo come X Factor, Gomorra,e Young Pope, oltre a prodotti incredibilmente innovativi come Sky Go, NOW, Sky Q e SkyQ over IP, ... MasterChef Italia sbarca alla cascata delle Marmore e celebra ciriole e pampepato La brigata che risulterà perdente, come da tradizione, dovrà indossare il grembiule nero e affrontare poi il nuovo Pressure Test: chi dovrà abbandonare per sempre la cucina di MasterChef Italia Gli ...Nella sesta puntata di MasterChef Italia 12 non solo si vola alla Cascata delle Marmore, ma lo chef ospite sarà Jacopo Mercuro.