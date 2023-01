Marotta | «Bisogna riconoscere il cammino straordinario del Napoli | noi dobbiamo crederci»

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) A pochi minuti dal fischio di inizio della Supercoppa italiana, Beppeha parlato ai microfoni di SportMediaset: «affrontare la partita con motivazione, organizzazione di gioco e sperando che tutti diano il meglio. Siamo onorati che questa stracittadina in Supercoppa torni dal 2011. La risposta di Skriniar? Non abbiamo fretta di arrivare a una conclusione. Skriniar è tranquillo e prenderà la sua decisione con calma. E’ bravo ed è un professionista serio. Il nostro ottimismo riguardo la sua permanenza è sincero. La vittoria una spinta per inseguire ilildelche ha tante chance di portare a termine la stagione da vincitore. Noi antagoniste però...

Sport Mediaset

... l'amministratore delegato dell'Inter, Beppe, ha parlato ai microfoni di Mediaset e ... SULLA CORSA SCUDETTO - 'Nonnon riconoscere il cammino straordinario del Napoli. Come risultati e ..."Per prima cosatributare un ringraziamento ad Andrea Agnelli per quello che ha fatto nel ... ed è costato anche l'uscita di, collaboratore validissimo di Agnelli mentre gli altri che ... Inter, Marotta: "Non c'è fretta per Skriniar, decida con calma" - Sportmediaset Aggiornamenti di calciomercato Inter: direttamente da Riad arriva l'annuncio da parte dell'amministratore delegato Beppe Marotta ...All'orizzonte, la sfida che vale il primo torneo stagionale. Ma inevitabilmente, il pensiero dell'ad sport dell'Inter Beppe Marotta, arrivato ai microfoni di Sport Mediaset prima ...