Mariama Ba | la lotta contro la sottomissione della donna

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Benvenuti nell’universo femminile di LetteralMente. Faremo un viaggio in Senegal nella seconda metà del 900 alla scoperta di una scrittrice che si battuta per i diritti delle donnesua terra. Parleremo di, di decolonizzazione e di ribellione. Abbiamo dedicato la puntata di oggi aBa e alle sue opere “Per vincere il mio rancore penso al destino di noi esseri umani. Ogni esistenza racchiude in sé una briciola d’eroismo fatto di abnegazioni, rinunce e acquiescenze sotto l’impietosa sferzafatalità”. È una frase diBa da cui si evince la sua voglia di emancipazione e di ribellione in un contesto complesso come quello del Senegal postcoloniale. Un fatto importante per una scrittrice cresciuta con le rigide regole mussulmane che con ...