(Di mercoledì 18 gennaio 2023) E’delalGaetanofatto nel corso di campania oggi, trasmissione di approfondimento della nostra emette. . Dopo la manifestazione di lunedì non si ferma la loro lotta nel richiedere una soluzione adeguata dopo l’inagibilità della sede storica di via Basile. Il loro futuro è ancora incerto visto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Teleclubitalia.it

...alcune porzioni di controsoffitto nella scuola primaria. ... Sebbene a livello nazionale'81% delle amministrazioni abbia ...'aveva rimproverata in auladi Legambiente - Di fronte a ......scomparso accusata di sequestro di persona) lanciano un...di Romina Manzo 'Bisogna dare un volto ai responsabili - precisa'... all'incrocio tra via, via Dell'Annunziata e la stazione ... Marconi, l’appello degli studenti al sindaco metropolitano Manfredi