Marco Deotto capo dell’area Finanza di Unieuro

(Di mercoledì 18 gennaio 2023)annuncia la nomina del nuovo chief financial officer. È, che entrerà in carica dal 20 febbraio 2023 nell’azienda specializzata nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici.proviene da Bialetti Industrie, dove ha ricoperto il ruolo di group chief financial officer & investor relations. È stato presidente e ad di Nike Italy e vanta un’esperienza manageriale internazionale nel settore retail. (Fonte Milano) L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Italia Informa

Unieuro annuncia la nomina del nuovo chief financial officer . È, che entrerà in carica dal 20 febbraio 2023 nell'azienda specializzata nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici.proviene da Bialetti Industrie, dove ha ...Si segnala infine che la Società ha annunciato la nomina dicome nuovo Chief Financial Officer, a decorrere dal 20 febbraio 2023. Unieuro: Marco Deotto nuovo Cfo Unieuro annuncia la nomina del nuovo chief financial officer. È Marco Deotto, che entrerà in carica dal 20 febbraio 2023 nell’azienda specializzata nella distribuzione di elettronica di consumo ed ...Il top manager riporterà direttamente al ceo Giancarlo Nicosanti Monterastelli, assumendo la responsabilità e il coordinamento dell’area finance di Unieuro, comprendente amministrazione e controllo, f ...