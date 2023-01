Måneskin | una corsa travolgente tra visioni rock | com’è il nuovo album Rush!

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Abbiamo ascoltato in anteprima l’attesissimo disco della band romana, in uscita il 20 gennaio, che testimonia una crescita umana, artistica e musicale: per Damiano, Victoria, Thomas e Ethan sono stati due anni intensi, frenetici, viaggiando intorno al mondo (e dentro sé stessi)

ilGiornale.it

Per fortuna ci sono i, per fortuna sono "worldwide star" e per fortunagenerazione si accorge che esiste la chitarra, che la provocazione può essereforma d'arte e non soltanto...Traspruzzatina di pop edi elettronica si sente qui e là il tocco di Max Martin, il produttore di Britney Spears e dei Backstreet Boys: non proprio eroi del rock'n'roll come Tom Morello , il ... Rock, virtuosismi, bei testi. I Måneskin passano l'esame