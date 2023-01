Maneskin | ecco l' album ' Rush!' | cocaina | sesso | soldi e rock and roll Attesa per il ' matrimonio' della band

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Dipendenti dal. Non punk, non pop, solo fanaticimusica . Non è un caso che siano gli stessi Måneskin , laromana elevata dai numeri all'Olimpo delmondiale, a definirsi ...

Rush, nuovo album dei Måneskin. 'Rush!' arriva dopo un successo che nemmeno i quattro, Damiano, Victoria, Ethan e Thomas, fino a non tanto tempo fa si aspettavano. Arriva dopo 320 certificazioni, la ... Dipendenti dal rock. Non punk, non pop, solo fanatici della musica. Non è un caso che siano gli stessi Måneskin, la band romana elevata dai numeri all'Olimpo del rock mondiale, a definirsi tali ... Maneskin, ecco Rush!: il nuovo disco che esce il 20 gennaio e che abbiamo ascoltato in anteprima. Basso, chitarra, batteria e voce: i Måneskin, piacciano o meno, sono una macchina del tempo, la madeleine proustiana che ci permette di tornare nel liquido amniotico che ci ha cresciuti.