Mancini risponde a Dino Baggio | «Bisogna andarci coi piedi di piombo»

(Di mercoledì 18 gennaio 2023)ha risposto a: «Purtroppo queste cose accadono a chi è stato giocatore e anche a persone normali» Il ct Azzurro Robertoha risposto in conferenza stampa alle parole di, che oggi ha messo sotto accusa i trattamenti medici ai giocatori negli anni 90. Di seguito le sue parole. «Non ne ho idea,con idicon certe dichiarazioni. Purtroppo queste cose accadono a chi è stato giocatore e anche a persone normali, che non lo sono state.stare attenti». CONTINUA A LEGGERE QUI LA CONFERENZA STAMPA DIL'articolo proviene da Calcio News 24.

leggo.it

Robertosu Dino Baggio . Nations League, obiettivo ovvio per l'Italia .: "Bisogna andare con i piedi di piombo" . Dino Baggio rompe il silenzio sul timore di doping . Le ...Il doping c'è sempre stato, ho paura anch'io' Vialli, Raducioiu come Dino Baggio: 'Flebo rosa e pillole, non sappiamo cosa prendevamo' Cosa ha detto il ct'Bellingham L'Italia credo abbia ... Vialli, Mancini risponde a Dino Baggio: «Andiamo con i piedi di piombo, queste cose possono accadere a tutti» Presentata a Roma, in via del Corso, la nuova maglia della Nazionale, timbrata Adidas, dopo anni di partnership con la Puma. All'evento, il ...Io sinceramente non ho idea, bisogna andare con i piedi di piombo. Purtroppo queste cosa accadono a giocatori e persone normali», ha detto Mancini rispondendo ad una domanda sulle paure espresse da ...