Adnkronos

Manca il coraggio agli allenatori I tecnici devono fare risultato, ognuno insegue la propria causa', ha aggiunto. 'All'esordio con l'manca troppo tempo, la speranza è che tutti i ...Italia,: 'Anche in Italia ci sono i Bellingham'Cosa manca per avere anche noi un Bellingham 'In Italia ci sono giocatori così. Però in, Germania e Olanda se uno è bravo lo fanno ... Mancini: "Inghilterra Sarà difficile, spero che tutti stiano bene fisicamente" Presentata a Roma, in via del Corso, la nuova maglia della Nazionale, timbrata Adidas, dopo anni di partnership con la Puma. All'evento, il presidente della Figc Gabriele Gravina, la ct ..."Chi preferirei incontrare tra Croazia, Olanda e Spagna a giugno prossimo in semifinale in Nations League Sono tre nazionali molto forti, una vale l'altra, per noi l'importante sarà vincere". Parola ...