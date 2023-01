Manchester City | Una Forza Inarrestabile Con Kvaratskhelia

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Gli occhi di tutta l’Europa su KhvichaÈ come se una stella fosse appena nata nel firmamento europeo: Khvichaè il talento offensivo del Napoli che sta facendo parlare di sé a livello continentale. La sua prima parte di stagione è stata straordinaria, tanto da non passare inosservata ai più grandi club europei. Il, in particolare, ha messo gli occhi su di lui, monitorandolo da diverse settimane e prendendo appunti sui suoi progressi. Il numero 77 azzurro ha già segnato nove gol in questa stagione, stupendo per le sue prodezze, i dribbling e la personalità con cui si è imposto sui campi di tutta Europa. Anche il New York Times si è lasciato andare a elogi per il giovane georgiano. Tuttavia, ilnon è l’unico club interessato a ...