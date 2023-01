Manchester City-Tottenham | probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Le due grandi deluse dell'ultimo turno di Premier League si sfidano per rialzare subito la testa., rspettivamente seconda e quinta nella massima serie inglese, hanno fame di vittoria dopo essere cadute nei derby...

TUTTO mercato WEB

Commenta per primo L'allenatore delUnited, Erik ten Hag ritiene importante che i calciatori ritrovino la giusta mentalità dopo la vittoria nel derby contro ildi Guardiola: 'Pensiamo alla prossima gara'. Questa sera i ...Vincere anche a Selhurst Park contro il Crystal Palace significherebbe salire a quota 41 punti, scavalcare sia il Newcastle che iled assestarsi in seconda posizione arrivando al big ... Oggi l'agente di Alvarez vedrà il Manchester City: probabile un adeguamento per l'argentino Crystal Palace-Manchester United è un recupero di Premier League e si gioca mercoledì alle 21:00: tv, formazioni, pronostici.L'allenatore del Manchester United, Erik ten Hag ritiene importante che i calciatori ritrovino la giusta mentalità dopo la vittoria nel derby contro il City di Guardiola: "Pensiamo alla prossima gara" ...