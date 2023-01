Manchester City su Kvaratskehlia | arriva la smentita dell’agente

TUTTO mercato WEB

E adesso il suo cammino sta continuando con il, anche se fino al momento non è riuscito ad alzare al cielo la Champions League. Questo successo, Pep, lo punta ogni anni ma solamente ...Il centrocampista tedesco in forza alha il contratto in scadenza alla fine di questa stagione. Concorrenza di altissimo livello per l'italianaDopo sette anni, Ilkay Gundogan potrebbe dire addio al. Secondo ... Manchester City, Haaland: "Odio lo stress. La meditazione è ottima per rilassarsi" La partita Manchester City - Tottenham di giovedì 19 gennaio 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 7° giornata di Premier League 2 ...Il tecnico del Manchester City, reduce da due sconfitte consecutive, ha parlato del prossimo incontro che lo vedrà affrontare il Tottenham in Premier League ...