Agenzia ANSA

... nella zona di Baia e Latina, allagando i. Il fiume Calore è esondato tra Solopaca e Paupisi, ... sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed intense ed il rapido passaggio dal sole al,...... in più punti, strade e. È stata l'eccessiva portata dei fiumi Sacco, Liri, Gari e Rapido, ... I danni delleggi anche Oceani, nel 2022 la temperatura media è aumentata ancora Nella notte ... Maltempo:campi e vigneti allagati in Campania,verifiche in corso ... Le forti precipitazioni di ieri hanno ingrossato i corsi d’acqua in tutta la Campania e le federazioni Coldiretti di Caserta e Benevento segnalano l’esondazione dei fiumi Volturno e Calore in alcuni p ...Il maltempo non dà tregua al Vallo di Diano e diversi disagi si sono registrati nelle ultime ore su tutto il territorio a causa delle abbondanti piogge. Diverse frane si sono verificate e in alcuni pu ...