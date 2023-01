Maltempo | oggi allerta arancione su 4 regioni Danni al Centro-Sud

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Ilè tornato a colpire l’Italia. Venti forti, piogge intense e allagamenti hanno interessato, già nella giornata di ieri – 17 gennaio – soprattutto ile il Sud Italia, dove ora si contano i. Ma la preoccupazione resta alta anche per. La Protezione Civile ha valutatosulla Campania e su parte di Calabria, Molise e Basilicata.gialla per territori che ricadono sotto altre, tra cui Toscana, Umbria, Marche e Lazio.

RomaToday

Una tromba d'aria a Valmontone ha danneggiato 30 - 40 abitazioni. Forti precipitazioni e allagamenti in Campania, scuole chiuse nel Vallo di ...Il 18enne, forse per il- la dinamica è ancora in fase di ricostruzione - ha perso il controllo della vettura in prossimità di una rotonda, e il mezzo è andato a sbattere violentemente ... Maltempo: oltre 100 interventi per allagamenti e alberi caduti. Tromba d'aria in provincia Nella giornata di ieri, caratterizzata da copiose precipitazioni e raffiche di vento di forte intensità, l’Amministrazione Comunale, al fine di fronteggiare tutte le criticità emerse, ha affiancato la ...Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso l’avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dal pomeriggio di oggi, martedì 17.01.