(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Come annunciato anche dal bollettino meteo della Protezione civile, è tornata la neve suidel, mentre non hato a quote più basse in Sardegna. Dopo il forte vento di ieri, con ...

Agenzia ANSA

Come annunciato anche dal bollettino meteo della Protezione civile, è tornata la neve sui monti del Nuorese, mentre non ha nevicato a quote più basse in Sardegna. Dopo il forte vento di ieri, con ...... palestre allagate e cornicioni pericolanti sono alcune delle conseguenze del. Il vento ha ... L'attenzione, poi, resta alta in montagna doveda ieri, ma è anche sconsigliato lo sci ... Maltempo: nevica sui monti del Nuorese - Sardegna Nella notte tendenza a peggioramento, con nevicate fino a quote basse su Emilia occidentale, entroterra ligure di levante e alta Toscana. Temperature massime in calo al Centro e in Sardegna, in lieve ...(ANSA) - NUORO, 18 GEN - Come annunciato anche dal bollettino meteo della Protezione civile, è tornata la neve sui monti del Nuorese, mentre non ha nevicato a quote più basse in Sardegna. Dopo il ...