Maltempo | in Campania e Lazio 700 interventi dei vigili del fuoco

Agenzia ANSA

Riaprono le scuole inanche con l'allerta meteo gialla Dalle ore 9 di domani mattina e per le successive 24 ore l'allerta meteo sarà infatti di colore giallo. Persiste quindi il, ma ......e neve in alta montagna in quanto persisteranno i venti più tiepidi sud - occidentali (ma ancora per poco, come accennato in questo articolo ). Piogge confermate su Toscana, Lazio,, ... Maltempo: domani allerta arancione Campania, neve al Centro-Nord Si è tenuta in Prefettura, nel pomeriggio odierno, una riunione tecnica per approfondire la situazione complessiva del territorio provinciale a seguito ...VENAFRO - Situazione di allerta in tutto il venafrano per la pioggia che ha ingrossato soprattutto il Volturno uscito fuori dagli argini ...