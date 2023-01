Maltempo | in arrivo con aria artica e neve Piogge su Calabria e Sicilia

ilmattino.it

Un vasto sistema depressionario continua a garantiresul bacino Mediterraneo e sull'Italia. La perturbazione di questo mercoledì interesserà soprattutto i settori tirrenici del centro e del sud, con precipitazioni anche a carattere temporalesco ...Al sud:, specie in Campania e Calabria. - Giovedì 19. Al nord: neve in pianura in Emilia, a rischio anche il Veneto. Al centro: neve in collina specie su Toscana, Umbria e Sardegna. Al sud: ... Maltempo in Campania, ciclone in arrivo su tutt'Italia Ancora problemi dovuti al maltempo, frana la montagna tra Sant'Arsenio e San Pietro al Tanagro. Colate di fango a San Rufo ...ISERNIA – Maltempo nella provincia di Isernia e soprattutto nell ... che come in passato anche in questi giorni ha dimostrato di non tenere la piena che è arrivata dopo una giornata di pioggia ...