Una tromba d'aria a Valmontone ha danneggiato 30 - 40 abitazioni. Forti precipitazioni e allagamenti in Campania, scuole chiuse nel Vallo di ...9.57Italia. Arriva freddo Ill'Italia, mentre è in arrivo un ciclone polare che porta neve al Nord e crollo delle temperature al Sud. Innalzamento fiumi al Centro, ... Maltempo flagella Campania e Lazio. Allagamenti, trombe d'aria e case scoperchiate Continua senza sosta il lavoro dei vigili del fuoco a Valmontone, colpita nelle scorse ore da una violenta tromba d'aria.Una tromba d'aria a Valmontone ha danneggiato 30-40 abitazioni. Forti precipitazioni e allagamenti in Campania, scuole chiuse nel Vallo di Diano ...