Maltempo | disagi nel salernitano | frane ed esondazioni

Leggi su zon

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Problemi nela causa delincessante. Sono molti i comuni della provincia meridionale della Campania che ha subìto diversia causa delle continue piogge abbondanti e interminabili. Infatti, si sono verificati, nelle varie zone a rischio,di fiumi e. A San Marzano sul Sarno si sono verificati degli allagamenti, rischiogeneralizzati: in questi casi c’è anche una collaborazione tra i Comuni per contenere i danni. Infatti, il nucleo comunale di protezione civile di Baronissi è impegnato, con macchine idrovore, a dar man forte alla città dell’agro. A comunicarlo è il sindaco del comune della Valle dell’Irno, Gianfranco Valiante, che ringrazia i volontari per il loro operato. Si sono verificati dei danni in ...