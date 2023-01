Maltempo | cede il ponte sul fiume Aterno | bloccata strada provinciale 11 per Molina

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) L'Aquila - Disagi e allagamenti a(L'Aquila) dove unsulha parzialmente ceduto sotto la spinta dei detriti che si sono accumulati a causa delle abbondanti precipitazioni di queste ore. Al fine di assicurare l'incolumità pubblica, è stata disposta la chiusura delle11 in direzione di. Lo comunica il sindaco Luigi Fasciani. "Purtroppo - aggiunge - si è riscontrato un abbassamento della sedele di 50 centimetri e conseguente crollo del, a causa dell'esondazione del. Continuiamo a monitorare la situazione. La chiusura del tratto interessato si prolungherà, per interventi di rimozione dele ricostruzione". ...

