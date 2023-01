Malattie croniche intestinali | al via la webserie ‘Ibd Cooking Channel’

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) (Adnkronos) – Al via da oggi “IbdChannel”, la primadi cucina per persone coninfiammatorie(Mici), l’iniziativa realizzata da Takeda Italia in collaborazione con Gambero Rosso e con il patrocinio dell’associazione pazienti Amici Italia e della società scientifica IG-Ibd (Gruppo italiano per lo studio delleinfiammatorie). Durante le nove puntate a cadenza settimanale (trasmesse ogni mercoledì sulla web tv di Gambero rosso, sul canale YouTube e sul sito Gi-point.it di Takeda Italia, oltre che sui canali social di IG-Ibd e Amici Italia) – si legge in una nota – in onda fino al 15 marzo 2023, la chef Camilla Monteduro, insieme ad alcuni medici specialisti di Ibd, provenienti ...

