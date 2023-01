Vanity Fair Italia

La canzone è stata scritta dacon Brittany Hazzard e Pharrell Williams e prodotta dagli stessie Pharrell con Jeff Bhasker e Mike Dean. "Forse farei esattamente le stesse cose che ho ...Ci eravamo incontrati - io, lei (, ndr) e Britney - per farlo, a casa (di). Non riuscivo proprio a venire via dal film, quindi non lo potemmo fare. Poi, penso abbiano convinto ... Essere Madonna Dopo aver annunciato il nuovo tour mondiale, Madonna ha condiviso su Instagram la prima locandina con uno dei suoi look più famosi: la storia del reggiseno-proiettile ...18 gen 2023 - Ricordate il bacio tra Britney e Madonna Al posto della Aguilera ci doveva essere Jennifer Lopez ...