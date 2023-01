Madonna | il Celebration Tour per i 40 anni di carriera e l’Icon Issue di Vanity Fair

(Di mercoledì 18 gennaio 2023)celebra i suoi 40diintraprendendo il suo primo Greatest Hits, dal nome The. Dopo settimane di rumors, la notizia è ufficiale: sono stati resi noti anche l’elenco e le località delle date, in programma per il 2023 (a questo link, l’annuncio completo su YouTube). La queen del pop arriva anche in Italia con un solo appuntamento: il 23 novembre al Mediolanum Forum di Milano.a pop è pronta quindi a portare sul palco la musica di tutta la sua, dall’omonimo album di debutto del 1983 a Madame X del 2019. Lanée di 35 date segna anche il ritorno dinelle arene e negli stadi, dopo il suo ultimo, tra il 2019 e il 2020, andato in ...

Cosmopolitan

Pronta a festeggiare i 40 anni di carriera,ha scelto le date per il TheTour, rendendo pubbliche L'articoloe il TheTour per i 40 anni di carriera: tappa anche a Milano proviene da True ...... il Forum di Assago è troppo piccolo per contenere il grande entusiasmo dei fan diche avrebbe, invece, meritato San Siro. La data milanese farà parte del tour mondiale " TheTour ... Madonna torna a sorpresa in Italia: tutte le date del tour Celebration Madonna ha annunciato il tour che celebra i suoi 40 anni di carriera. Ed è la diva scelta da Vanity Fair per il suo storico primo Icon Issue.Madonna ha ufficialmente annunciato il nuovo The Celebration Tour in un video in cui compare con Jack Black, Lil Wayne, Amy Schumer e altri amici.