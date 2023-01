...tar via Paleocapa e via Bonomelli in via Paglia nel tratto compreso tar via Paleocapa e largo Medaglie d'Oro in via Maj in via Martiri di Cefalonia in via Camozzi nel tratto compreso tra via...La campagna #FreetheNipple , per la rimozione del ban sui capezzoli, è stata lanciata nel 2013, ed è stata sostenuta da celebrità tra cui, Rihanna, Miley Cyrus, Lena Dunham, Aurora ...Incidente in via Circonvallazione Nord, all'uscita dal Ponte Vecchio di Cuneo in direzione di Madonna dell'Olmo. Due o più vetture coinvolte, ma pare senza feriti gravi.Venti moderati provenienti da Nord-Nord-Est con intensità tra 23km/h e 32km/h. Si registra assenza di precipitazioni. Meteo Madonna di Campiglio 3 giorni Giovedì 19 Gennaio: giornata caratterizzata da ...