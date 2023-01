Macron | si mette male | pensioni | Marsiglia protesta in piazza

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Centinaia di persone sono scese incontro la riforma dellevoluta dal Presidenteche mira ad innalzare l'età pensionabile legale a 64 anni. Una fiaccolata organizzata dalla CGT per chiedere di migliorare il sistemastico, non di demolirlo. Governo e oppositori della riforma sono comunque impegnati in una braccio di ferro distanza con l'orizzonte del 26 marzo, termine ultimo per l'adozione definitiva del testo in Parlamento.

