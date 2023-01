Lutto nel mondo dell’NBA | morto a 74 anni l’ex giocatore e coach dei Celtic Chris Ford

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Si è spento a 74, exe poidei Bostons negli’80’. La leggendaha vinto il titolo Nba con is nel 1981, passando alla storia anche come l’autore del primo canestro da 3 punti nella storia della lega. Secondo la stampa di Atlantic City,sarebbea Filadelfia dopo aver subito un attacco di cuore all’inizio del mese ma, proprio is che hanno dato l’ufficialità della sua scomparsa, non ha specificato le cause del decesso. “Comee allenatore, la carriera diha attraversato oltre un decennio di basket deis, e ha lasciato ...

LinkOristano

mondo del wrestling: a causa di un incedente stradale, è morto a 38 la superstar Jay Briscoe, all'anagrafe Jamin Pugh. Come riportato da Sports Illustrated, l'atleta ha perso la vita in un ..."Nella storia del'Ucraina ci sono stati casi in cui il Paese ha vissuto come unsincero e ... Ed è dedicato alla sua Dnipro, dopo la strage del missile russo su un condominio,quale sono ... Lutto nel mondo dell’arte: è morta Marina Virdis MACERATA Difficile associare la sua ironia a un fatto triste come la morte. Eppure la sua Macerata ha dovuto fare anche questo. Grande dolore per la scomparsa di Mario Monachesi, ex ...2' di lettura 18/01/2023 - Ennesimo abbandono di cuccioli, questa volta è successo nel comune di Montottone, dove alcuni residenti appena li hanno trovati, hanno provveduto a fare la segnalazione agli ...