Lutto a Sirolo | addio all’ex sindaco Gianfranco Andreucci

Centropagina

(Ancona) per la scomparsa di Gianfranco Andreucci, che negli anni '80, per due mandati, ricoprì la carica di sindaco della città. Aveva 69 anni e abitava nella frazione di San Lorenzo. ...La notizia, ieri, si è diffusa rapidamente nelle due città di Numana e, oggi unite nel. 'Eri tutto per me - la dedica su Facebook della sorella Maila - . Perché ci hai lasciato Sarà ... Sirolo in lutto, è morto l'ex sindaco Gianfranco Andreucci Lutto a Sirolo (Ancona) per la scomparsa di Gianfranco Andreucci, che negli anni ’80, per due mandati, ricoprì la carica di sindaco della città. Aveva 69 anni e abitava nella frazione di San Lorenzo.CAMERANO - Si è spento il suo dolce sorriso. E come una stella brilla in cielo. Profondo dolore e tristezza a Camerano per la morte di Vanna Roccheggiani, mamma e moglie di 56 anni, ...