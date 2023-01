Lupin Zero | grazie ad Anime Factory la miniserie i 6 episodi è da oggi disponibile su Prime Video

BadTaste.it TV

La miniserieè disponibile da oggi su Amazon Prime Video e i fan potranno vedere i 6 episodi facendo un binge watching a pochi giorni di distanza dalla trasmissione dell'ultima puntata in Giappone. ...Grande momento per tutti i fan del miticoIII di Monkey Punch , perché la miniserie anime di sei episodiè da oggi disponibile in streaming su Prime Video , a pochi giorni dalla messa in onda in Giappone. L'anime è proposto per ora sottotitolato in italiano , in attesa del doppiaggio che ... Lupin Zero: la miniserie animata arriva su Prime Video | TV Le avventure di Lupin III da giovane disponibili su Prime video da oggi: ecco tutti e sei gli episodi dell'anime Lupin Zero.Anime Factory annuncia a sorpresa che da oggi l’intera serie anime di LUPIN ZERO è disponibile su Prime Video.