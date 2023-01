Lufthansa vuole Ita | ecco l' offerta Il governo Meloni potrebbe fare bingo

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Voleva una compagnia statale di bandiera e invece Giorgiapotre... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Dealflower

"Nei prossimi 30 anni dovremo guardare di più nell'emisfero australe", disse all'ultima assemblea degli azionisti il capo di. Ciò significa, ad esempio, l'Africa. "Tuttavia, questo è ...Msc, assieme alla compagnia aerea tedesca, aveva presentato una manifestazione di interesse per una quota di maggioranza. Fonti del governo avevano parlato al Corriere della Sera di un'... Chi è Lufthansa, la compagnia che vuole Ita La compagnia tedesca punta a rilevare una quota di minoranza per poi concordare la cessione di quelle rimanenti. La forza dell'operazione dipenderà dai dettagli del negoziato e dal ruolo che l'esecuti ...Lufthansa ha presentato al ministero dell’Economia una nuova offerta per l’acquisizione di una quota di minoranza d’Ita Airways. Finora è l’unica proposta giunta al Governo e Air France Klm ha dichiar ...