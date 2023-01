Lufthansa presenta l’offerta per l’acquisizione di Ita

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Roma – “DeutscheAG sta cercando di acquisire una partecipazione nel vettore nazionale italiano ITA Airways (Italia Trasporto Aereo S.p.A.). Inizialmente, verrà definito l’acquisto di una quota di minoranza e saranno concordate opzioni per il successivo acquisto delle azioni rimanenti. In data odierna, il Gruppohato una lettera di intenti al Ministero dell’Economia e delle Finanze italiano”. Ad annunciarlo èin una nota. “Qualora entrambe le parti decidano di firmare il memorandum d’intesa, ulteriori negoziati e discussioni – prosegue la compagnia – saranno condotti su base esclusiva. Gli ulteriori colloqui di approfondimento andranno quindi a concentrarsi principalmente sulle forme e modalità del possibile investimento azionario, sull’integrazione commerciale e operativa di Ita ...

Adnkronos

