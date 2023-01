Lotta Olimpica | al Pala Pellicone di Ostia gli Assoluti Italiani

(Di mercoledì 18 gennaio 2023)– Al via i Campionatidigreco romana e dilibera maschile e femminile aldinel fine settimana, per le classi d’età Senior e U20, suddivise nelle 10 categorie di peso di ogni stile. Sabato 21 sarà il turno della greco romana, mentre domenica 22 dellalibera maschile e femminile. In entrambi i giorni le gare inizieranno alle 10:00 del mattino ed andranno avanti fino all’incoronazione dei nuovi campioni. L’ingresso al pubblico nelzzetto olimpico sarà possibile dalle 9:30. Sarà un campionato importante, che proietta gli Azzurri già verso gli Europei di aprile e i Mondiali di settembre. Parteciperanno infatti nomi fondamentali per ...

