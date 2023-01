Lorella Cuccarini è furiosa | caos totale ad Amici | Maria De Filippi basita

(Di mercoledì 18 gennaio 2023)si è mostrata davveronello studio televisivo di, ed è anche intervenutaDe. Ecco cosa è successo. Il noto programma artistico – condotto come sempre proprio dalla moglie di Maurizio Costanzo – ha saputo sin da subito conquistare i cuori di migliaia di telespettatori. I fan non possono infatti … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

la Repubblica

... a pagare le conseguenze più pesanti sono stati Tommy Dali , espulso dal programma per volere del professore di canto Rudy Zerbi e Valeria Mancini , la cantante allieva di, uscita ...furiosa con NDG: 'Ti avrei appiccicato al muro' Il rimprovero di Arisa Arisa nel suo discorso a Wax ha voluto far capire al ragazzo che ognuno deve prendersi la responsabilità delle ... Morto Gino Landi, il ricordo di Lorella Cuccarini: "Un maestro molto esigente: Con lui sono finita due o tre … Lorella Cuccarini ha intanto rimproverato un suo allievo e le sue parole stanno letteralmente facendo il giro del web. Nella Casa di Amici è accaduto proprio questo. Lorella Cuccarini arrabbiata con ...Arisa è una delle insegnanti della scuola di Amici e oggi, mercoledì 18 gennaio, durante l'usuale daytime, è andato in onda il momento in cui la cantante rimprovera il ...