Lollobrigida | parla il segretario Piazzolla | ' dal suo ex marito show vergognoso'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "Ho scelto il silenzio, di non farmi vedere. Perché? Perché se fossi andato, avrei dovuto prendere Xavier Rigau a calci nel c…, perché Gina questo si aspetterebbe da me. Ma siccome non sono uno che fa queste cose, non andrò al funerale perché non accetto quello che stanno facendo, è una vergogna. Non c'è il minimo rispetto nei confronti di Gina, né da parte del figlio, né del nipote, né di Rigau". E' lo sfogo di Andrea, fidatodi Gina, che tra le lacrime affida all'Adnkronos, a due giorni dalla sua scomparsa, un'addolorata invettiva nei confronti del figlio, del nipote dell'attrice e dell'ex, Xavier Rigau. "Trovoche il figlio e il nipote abbiano permesso a quell'uomo di essere lì e non solo, anche di inventarsi cose ...