Location da sogno per la prova in esterna di Masterchef 12 | anticipazioni 19 1

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Continua la corsa dei cuochi diItalia 12. Dopo l’ultima, controversa, eliminazione, domani, giovedì 19 gennaio su Sky e in streaming su NOW ritorna il talent cooking più famoso della tv italiana. Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli proporranno un tema molto sfizioso ai concorrenti: il comfort food. Chi riuscirà a superare indenne la? Non perderti le puntate diItalia. Abbonati subito a Skydella puntata Nella cucina diItalia arriva un momento di “relax”: nel prossimo appuntamento con il cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, giovedì 19 gennaio su Sky e in streaming su NOW, il tema della serata sarà il comfort food, i cibi preferiti per trovare conforto e in cui i cuochi amatoriali cercano quiete ...