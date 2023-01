Lo venerano come un dio perché considerato la reincarnazione di un monaco ma lui scappa a Ibiza | “Preferisce le feste in discoteca e lo sballo”

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Il Dalai Lama riluttante finisce in una serie tv. La storia dello spagnolo Osel Hita Torres, che nel 1985 appena dopo la sua nascita venne identificatola(thulku) del defuntotibetano Thubten Yeshe, è diventata un documentario di 4 puntate prodotto da HBO Max che sta girando diversi festival spagnoli. La docuserie in 4 puntate s’intitola Osel e racconta le tappe salienti dell’evento che nel 1986 sconvolse il mondo, quando un bambino dell’Alpujarra fu riconosciutoladi uno dei più grandi maestri buddisti del Tibet, e fu trasferito in India per la sua lunga formazione spirituale. Solo che quando il bimbo eletto raggiunse i 18 anni decise di tornare in Spagna e vivere atrae discoteche. Una decina d’anni fa, ...

