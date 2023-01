Lo odiavo” | parla finalmente Jasmine Carrisi | Trema casa Al Bano | e adesso?

(Di mercoledì 18 gennaio 2023)non riesce più a tenersi tutto dentro ed esplode: la ragazza ha svelato cosa ne pensa dei genitori, spiegando quanto è stato difficile per lei crescere con due star in famiglia. Sempre sotto i riflettori, la figlia di Ale Loredana Lecciso ha sofferto fin da quando era bambina. Alla finesi è arresa e ha rivelato quel che pensa di suo padre, Al, e della sua fama. Ai microfoni di Bella Ma su Rai 2 hato della sua infanzia e adolescenza, rivelando di essere stata in guerra col padre e di averlo persino odiato. Dichiarazioni che hanno lasciato i telespettatori senza parole, soprattutto perché Alè un cantante molto amato e un artista di tutto rispetto. Ma le ragioni dietro ciò che ha detto ...

Fortementein.com

Quando sei coinvolta in una discussionecon voce calma e rilassata così sembrerà che comunque tu abbia ragione. Marta, Lucca Ciao Viola, anche io alle elementari ero molto irascibile;...Loredana Lecciso spiazza tutti econ Albano Carrisi in diretta: "Voglio tranquillizzarlo" ... Jasmine Carrisi e il bullismo subito per i genitori: "Li, un episodio mi ha traumatizzata" ... "Lo odiavo": parla finalmente Jasmine Carrisi | Trema casa Al Bano ... Billie Eilish si è aperta in una lunga intervista a Vogue: ha parlato del rapporto con il suo corpo, la ragione per cui vestiva oversize e ...