Liverpool | due grandi obiettivi per l'estate

TUTTO mercato WEB

...che tra febbraio e marzo dovranno vedersela agli ottavi di finale di Champions con unche,... Ifrancesi e l'estremo difensore ucraino non si sentono coinvolti all'interno del progetto e ......errore tecnico della regia nel corso del match di FA Cup tra ildi Klopp e Salah e il Wolverhampton . Un errore clamoroso e reiterato, visto che nel giro di pochi secondi è avvenuto... Liverpool, sono due gli obiettivi per il centrocampo per l'estate: Bellingham e Matheus Nunes Continua a far discutere quanto successo durante la diretta di Wolverhampton-Liverpool: svelato cosa è successo durante il collegamento tra Lineker in studio e Shearer ...Liverpool - Chelsea apre la 21° giornata di Premier League, con il Lunch Match del sabato. Partita fra due squadre in crisi.