LIVE Tour Down Under 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | 40 km al traguardo | gruppo compatto

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.53 Per il momento, nessun tentativo di fuga all’interno del, che procede moltoe a buon ritmo (circa 40 km/h di media). 4.50 Dopo circa due ore e quaranta di gara, mancano 41 km all’arrivo sul, e tra poco meno di due chilometri ci sarà il passaggio sul Menglers Hill, GPM di quarta categoria. 4.48 Dopo il prologo, svoltosi nella giornata di ieri, è in corso di svolgimento la primadel, 149.9 km totali in quel di Tanunda (Australia meridionale), con un circuito da ripetere quattro volte. 4.45 Amiche e amici (mattinieri) di OA Sport, appassionati di ciclismo, buongiorno! Benvenute e benvenuti alla...

