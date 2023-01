LIVE Supercoppa Milan-Inter | le formazioni ufficiali | Kjaer e Messias dal1' | ci sono Acerbi e Darmian

Telefonino.net

FinaleItaliana tra Milan e Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaMilan e Inter si contendono il primo trofeo della stagione 2022/23: laItaliana.il derby della Madonnina dal King Fahd International Stadium di ...Commenta per primo Riad si colora di rossonerazzurro, ancora qualche ora e sarà derby. Alle ore 20 Milan e Inter scendono in campo per laitaliana , sul piatto c'è il primo trofeo stagionale del calcio italiano, fra la squadra vincitrice dello Scudetto nel 2022 e quella che lo scorso anno trionfò in Coppa Italia. Per il Milan ... Milan-Inter: come vedere la finale di Supercoppa Italiana in streaming Queste le formazioni ufficiali di Milan-Inter: MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjær, Tomori, Hernández; Tonali, Bennacer; Messias, Díaz, Leão; Giroud. A ...Le formazioni ufficiali di Milan-Inter, match valido per la finale di Supercoppa Italiana e in programma alle ore 20.00.