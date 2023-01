LIVE Supercoppa Milan-Inter | le formazioni ufficiali | Kjaer e Messias dal 1' | ci sono Acerbi e Darmian

Sky Sport

... alle 20, a Riyadh, scendono in campo il Milan, campione d'Italia in carica, e l'Inter, detentore della Coppa Italia, per giocarsi la conquista dellaItaliana 2022/2023. Pioli e Simone ...RIYAD (ARABIA SAUDITA) - Milan e Inter si affrontano a Riyad, in Arabia Saudita, per la finale dellaitaliana. I campioni d'Italia, reduci dal pareggio con il Lecce in campionato, cercano riscatto: " Non so se è una partita spartiacque, so che è un obiettivo importante. Siamo sicuri che il ... Milan-Inter, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE Queste le formazioni ufficiali di Milan-Inter: MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjær, Tomori, Hernández; Tonali, Bennacer; Messias, Díaz, Leão; Giroud. A ...Alle 20 ci sarà il fischio d'inizio della sfida valida per la Supercoppa italiana tra Milan e Inter. Ecco le formazioni ufficiali: Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, ...