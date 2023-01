LIVE Supercoppa Milan-Inter 0-3 LIVE | Lautaro in trivela! Calhanoglu chiede il cambio | dentro Asllani

Sky Sport

FinaleItaliana tra Milan e Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaMilan e Inter si contendono il primo trofeo della stagione 2022/23: laItaliana.il derby della Madonnina dal King Fahd International Stadium di ...... NEWS E TRATTATIVELA SFIDA A SUON DI... BILANCI Milan - Inter è una sfida a tuttotondo. Non solo il derby di Riad che assegnerà laItaliana, ma anche un costante confronto a livello ... Milan-Inter 0-3, il risultato in diretta LIVE La Supercoppa Italiana in Arabia Saudita è un vero flop: tanti spazi vuoti sugli spalti a Riad e cori per Cristiano Ronaldo ...Supercoppa Italiana 2022, Milan-Inter in diretta: cronaca live e risultato in tempo reale del derby che si disputa in Arabia Saudita.