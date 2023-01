LIVE Sonego-Hurkacz | Australian Open 2023 in DIRETTA | piove a dirotto | programma in ritardo

Leggi su oasport

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6.10 Slitta ancora l’inizio degli incontri sui campi esterni, con i primi matchti non prima delle 6.30 italiane, le quattro e mezza locali. Sono già iniziate le operazioni per asciugare i campi, visto che da qualche minuto nonpiù. 5.10 Continua are a Melbourne. Slitta dunque ancora l’inizio dei match sui campi non coperti. 4.20: Anche la terza giornata degliè stata condizionata dalla pioggia. Non si giocherà prima delle 4.30 italiane e dunque il match traed(quarto incontro sul campo 3) potrebbe slittare nella tarda mattinata italiana (ormai nottataa). In caso di ulteriore rinvio ...