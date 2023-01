LIVE Sonego-Hurkacz 6-3 | 5-6 | Australian Open 2023 in DIRETTA | il polacco si porta al tie-breal

Leggi su oasport

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Serve and volley di, che si apre il campo con un ottimo slice. 6-5 Gioco: con un’altra super prima di servizio ilsi riin vantaggio in questo parziale. 40-30 ACE ad uscire per il numero 11 del mondo. 30-30 Prima vincente al corpo di. 15-30 Lento nel ricercare la palla il, che non trova il campo con il rovescio. 15-15 Con un’ottima prima di serviziosi riin parità in questo gioco. 0-15 Termina lungo il dritto del. 5-5 Break: con un errore di drittoconsegna il controbreak all’avversario. 40-A Ottimo attacco in back del ...