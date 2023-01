LIVE Sonego-Hurkacz 4-2 | Australian Open 2023 in DIRETTA | l’azzurro conserva il break ottenuto ad inizio match

Leggi su oasport

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-15 Serve and volley su cuisi salva miracolosamente in allungo. 40-0 Si infrange in rete il dritto del polacco, che sale così a 11 errori in meno di 7 giochi. 30-0 Seconda al corpo dell’italiano, su cui, lento nei movimenti, va in difficoltà. 15-0 Punto veloce portato dal servizio per. 4-2 Gioco: altra prima vincente per tenere il primo turno di servizio senza soffrire. 40-15 Si spegne in rete il tentativo di demi-volee del polacco, lento nello scendere a rete. 40-0 Termina lunga la risposta di dritto di. 30-0 Uno-due perfetto del polacco. 15-0 Chiude a rete un punto costruito grazie ad una solida prima di servizio. 4-1 Gioco: ennesima prima vincente al centro di ...