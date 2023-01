LIVE Sinner-Etcheverry | Australian Open 2023 in DIRETTA | l’azzurro affronta l’argentino nella sfida di secondo turno

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera e benvenutitestuale del match dideglitra JannikTomas Martin. Si tratta del primo confronto diretto tra i due tennisti, con il vincente dellache troverà al terzouno tra il sudafricano Harris e l’ungherese Fucsovics., ventunenne di San Candido, si presenta a questo appuntamento dopo l’ottimo esordio contro Kyle Edmund. Tre a zero rapido utile a conservare preziose energie in vista di match più probanti. L’obiettivo del...

Clicca qui per vedere tutte le gare degli Australian Opensu DAZN ROD LAVER ARENA. Dall'1: ... Dall'1: Etcheverry -Kalinina - Kvitova Shang - Tiafoe a seguire: Khachanov - Kubler Rybakina - ...Sempre tre azzurri in Top - 20: Berrettini (14),(16) e Musetti. Ecco la classifica aggiornata AUSTRALIAN OPEN, LA PRIMA GIORNATAAUSTRALIAN OPEN AL VIA: CACCIA AL N°1 DEL MONDO Il ... LIVE Sinner-Etcheverry, Australian Open 2023 in DIRETTA: nuovo test per l'azzurro verso la fase calda del torneo