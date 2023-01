LIVE Sinner-Etcheverry 6-3 6-2 6-2 | Australian Open 2023 in DIRETTA | assolo di Jannik L’azzurro irrompe al terzo turno

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA03:01 Termina qui la nostratestuale di. Grazie di averci seguito ed appuntamento al. A tutti gli amici e lettori di OA Sport una serena buona notte. 03:00 Perfetto in ogni aspetto del gioco quest’oggi, che ha servito 6 ACE, ed il 62& di prime di servizio trasformandone in punto l’88%. Nessuna palla break concessa dal, che le ha invece sfruttate tutte (5/5). 02:59 Alattende il vincente del match tra il sudafricano Harris e l’ungherese Fucsovics, che pioggia permettendo inizierà tra qualche ora.b. ...

La Gazzetta dello Sport

Clicca qui per vedere tutte le gare degli Australian Opensu DAZN ROD LAVER ARENA. Dall'1: ... Dall'1: Etcheverry -Kalinina - Kvitova Shang - Tiafoe a seguire: Khachanov - Kubler Rybakina - ...Sempre tre azzurri in Top - 20: Berrettini (14),(16) e Musetti. Ecco la classifica aggiornata AUSTRALIAN OPEN, LA PRIMA GIORNATAAUSTRALIAN OPEN AL VIA: CACCIA AL N°1 DEL MONDO Il ... LIVE Sinner in campo contro Etcheverry a caccia del terzo turno: 2-0 Al secondo turno, per l'azzurro testa di serie n.15, c'è l'argentino numero 79 del ranking Atp All'1 ora italiana torna in campo Jannik Sinner: potete seguirlo in diretta su Gazzetta.it. L'azzurro, ne ...Il live e la diretta testuale di Sinner-Etcheverry, incontro valevole per il secondo turno degli Australian Open 2023 a Melbourne.