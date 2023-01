LIVE – Sinner-Etcheverry 5-2 | secondo turno Australian Open 2023 | RISULTATO in DIRETTA

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Ile latestuale di, incontro valido per ildegli. L’altoatesino fa il proprio ritorno in campo dopo l’esordio sul velluto contro il britannico Kyle Edmund, a cui ha lasciato la miseria di sei giochi. Dall’altra parte il classe 1999 di La Plata, che nel primo round al Melbourne Park ha sconfitto in quattro set il francese Gregoire Barrere. Non ci sono precedenti tra l’argentino e, che viene dato ampiamente favorito dalle quote dei bookmakers. Per l’azzurro, tuttavia, sarà meglio prestare particolare attenzione contro il tennista albiceleste. Quest’ultimo, sebbene sia cresciuto sulla terra battuta, riesce ad esprimersi molto bene anche sui campi ...

