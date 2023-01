LIVE Sci alpino | prova discesa Cortina 2023 in DIRETTA | partenza posticipata alle 11 30 causa nebbia

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.13 A quanto pare c’è anche un problema di visibilità sull’Olympia delle Tofane. La pista ampezzana è stata infatti avvolta dallanelle ultime ore. 11.09 Speriamo dunque di vedere in azione anche Elena Curtoni. L’azzurra è l’ultima vincitrice su queste nevi (proprio nel superG “incriminato” per Sofia Goggia) ed ha già vinto in stagione in. A St. Anton ha sciato sotto le sue potenzialità ed è chiamata a brillare nuovamente. 11.07 Si era parlato nei giorni scorsi del rischio di forti nevicate durante la settimana, ma ieri si era diffuso del cauto ottimismo. Oggi invece le condizioni sembrano peggiorate nuovamente, incrociamo le dita. 11.04 La grande protagonista dell’ultimo weekend è stata senza dubbio Federica Brignone, che ha centrato un primo ed un secondo ...

